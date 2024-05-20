Жена Никиты Преснякова узнала пол будущего ребенка — заплакала от счастья

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова приняли участие в гендер-пати друзей, сообщает 7 дней.ру. Несмотря на то, что супруги не смогли приехать на родину, мероприятие прошло для них в онлайн-формате.

Будет девочка

Алена самостоятельно открыла конверт, чтобы узнать пол будущего ребенка пары, и это известие тронуло девушку до слез.

Она радостно закричала: «Будет девочка».

Напомним, недавно таролог Марианна Абравитова предсказала, что брак Преснякова и Красновой в конечном итоге распадется, хотя в ближайшее время расставание не предвидится. По ее словам, каждый из супругов найдет вторую половину и будет счастлив в новых отношениях. Однако эксперт не уточнила, появятся ли у пары дети до момента их развода.