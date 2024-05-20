Актриса Мария Куликова призналась, готова ли уйти в монастырь

Актеры сталкиваются с большими трудностями в своей профессии. Проживание и переживание чужих страданий — непростое испытание. К тому же сценаристы сериалов не щадят своих героев, создавая сложные сюжеты.

Мария Куликова, популярная актриса, серьёзно относится к своим ролям. В телесериале «Свет в окне» она играет мать большого семейства, переживающую потерю сына.

В интервью для портала aif.ru Мария рассказала о своей работе и переданных чертах персонажу. Она признается, что её героини отражают её собственные качества.

Решение уйти в монастырь для актрисы непривлекательно

Несмотря на сюжетную линию о решении персонажа уйти в монастырь, Мария считает, что подобное решение ей непривлекательно. Она предпочитает активную и общительную жизнь.