Музыкант Бобунец заявил, что Пугачева попала в плохую компанию

Сергей Бобунец, основатель группы «Смысловые галлюцинации», выразил свое мнение о состоянии российской эстрады в программе «Откровенно с Татаркой».

Он отметил, что многие звезды, уехавшие за рубеж, приезжали на родину лишь для заработка. Артист утверждает, что эти зведы подверглись давлению, чтобы они высказали свое отношение к событиям в стране.

Касаясь рок-музыканта Андрея Макаревича*(иноагент), Бобунец охарактеризовал его как «старого брюзжащего старика», который ранее пользовался популярностью у российской публики.

Однако Аллу Пугачеву он считает возможным простить, считая, что её негативные комментарии о соотечественниках были не со зла, а связаны с плохой компанией.