MK.RU: Певец Андрей Данилко удалил пост, посвященный смерти президента Ирана

Андрей Данилко, известный общественности как Верка Сердючка, вызвал негодование после того, как разместил новый пост в соцсети, посвященный смерти президента Ирана Эбрахима Раиси.

В публикации содержалась циничная подпись

В данной публикации содержалась циничная подпись, на фотографии при этом было изображено место падения вертолета с иранским лидером на борту. Позднее артист удалил этот пост.

Сайт mk.ru обратил внимание на этот инцидент и сообщил о его удалении.

Ранее артист вызвал скандал в Киеве, выступая с репертуаром на русском языке. Часть зрителей была возмущена, некоторые даже покинули концерт до его окончания.