Названа причина смерти актера Олега Зимина, внезапно умершего перед 65-летием

Причиной смерти актера стала остановка сердца

Ушел из жизни талантливый артист Олег Зимин, чьему 65-летию, запланированному на 28 мая, не суждено было настать. Причиной его скоропостижной кончины стала остановка сердца, как сообщил «Пятый канал«. Олег Зимин, известный ролью мага Пар-Салиана в мюзикле »Последнее испытание», скончался всего за 9 дней до своего юбилея.

Актер получил высшее образование в Российской академии театрального искусства и Институте им. Гнесиных, после чего с 1983 года ярко заявил о себе, работая солистом в Ростовском государственном музыкальном театре. С 2006 года он продолжал свою творческую деятельность в театре «Поколение». На протяжении карьеры Зимин завоевал сердца множества граждан своим неповторимым обаянием и безусловным талантом.