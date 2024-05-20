Уехавшая в США актриса Орлова рассказала, что ее хотят лишить дома в РФ

Как пишет News.ru, Марина Орлова поделилась в соцсетях неприятной новостью. Ее на дом в РФ, в родном Пятигорске, могут лишить права собственности. Суд вынес решение не в пользу актрисы, несмотря на предоставленные доказательства.

Бывший муж сестры актрисы пытается отсудить дом

Спор был связан с бывшим мужем сестры актрисы, который, по ее словам, пытается отсудить дом, хотя на самом деле ему не нужна земля, а нужны деньги. Она называет его действия шантажом. Конфликт, заметим, начался после развода, когда экс-супруг считал, что имеет право на часть дома как на совместно нажитое имущество.

Орлова родилась и выросла в Пятигорске, перебралась в Москву, впоследствии уехала в Лос-Анджелес, где построила карьеру, создав семью с Георгием Кирьяновым.