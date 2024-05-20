«Звездач»: стоимость обручального кольца Погребняк составляет 4 млн рублей

Модель и блогерша Мария Погребняк получила обручальное кольцо от жениха. Им стал бизнесмен Игорь Головинский. Стоимость кольца 4 млн рублей, пишет «Звездач». Украшение из платины инкрустировано бриллиантами.

20 мая Мария подтвердила помолвку с Игорем Головинским

В марте Погребняк заявила о предстоящем замужестве, удивив близкую подругу Ольгу Бузову, которая даже не знала о помолвке. 20 мая Мария подтвердила помолвку с Головинским, произведенную в Лужниках. Пару впервые заметили вместе на дне рождения Алины Акиловой, где они держались за руки и целовались.

Мария воспитывает 3-х сыновей от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка, с которым развелась в сентябре минувшего года после 8-ми лет брака.