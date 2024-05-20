29-летняя Белла Хадид смело обнажила грудь в Каннах

Белла Хадид вызвала настоящий фурор своим видом на премьере кинофильма «Ученик», появившись в прозрачном платье Saint Laurent. Ее образ лишил многих дара речи и вызвал бурю восторга.

Внимание публики привлекла Белла Хадид

Вечером 20 мая на Лазурном берегу прошла премьера фильма режиссера Али Аббаси «Ученик», в котором главные роли исполнили Мария Бакалова и Себастиан Стэн. Однако внимание публики больше привлекла Белла Хадид. 29-летняя звезда в смелом и дерзком образе вновь стала объектом восхищения на красной дорожке.