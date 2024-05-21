Телеведущие Ургант и Познер уедут из России ради заработка в Европе

Иван Ургант и Владимир Познер, два года не появлявшиеся в эфире, решили уехать из РФ, чтобы отправиться в гастрольный тур по городам Европы. По информации «7дней», их программа «Путешествия Познера и Урганта» будет представлена в городах Нидерландов, Швейцарии, Германии. Стоимость билетов варьируется от 49 до 249 евро.

Источник фото: @pozneronline

Организаторы шоу обещают интересные рассказы о путешествиях от остроумных интеллектуалов. Проект будет сочетать познавательные беседы с интеллектуальным стенд-апом. Билеты на выступления в Амстердаме и Цюрихе были раскуплены в первые часы продаж, тогда как спрос на выступления в Франкфурте-на-Майне и Берлине оказались немного ниже.