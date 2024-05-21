Бабичев: Шнуров проиграл в «Новой Фабрике звезд», так как поставил на прошлое

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение о причинах неудачи подопечных Сергея Шнурова в «Новой Фабрике звезд». В интервью изданию NEWS.ru он отметил, что Шнуров сделал ставку на прошлое, и именно это стало его ошибкой.

Песни вряд ли попадут на радио

По мнению продюсера, использование «разудалых мелодий со странными подтекстами» и «намеками на нецензурщину» не оправдало себя, ведь такие песни вряд ли попадут на радио. Бабичев уверен, что музыкант «подложил свинью» подопечным, поскольку ни одна из песен не станет востребованной среди молодежи, кроме как на корпоративах, но и то ненадолго.

Он уверен, что это тупиковый путь. Также продюсер добавил, что Жуков не постарался создать хитовую композицию для участников телешоу, фактически «схалтурив» на проекте.