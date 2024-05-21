Музыкант Сергей Бобунец заявил, что уехавшие из РФ артисты сорвались с цепи

Сергей Бобунец, в интервью проекту Tatarka FM высказал мнение о некоторых коллегах, уехавших из России и занявших антироссийскую позицию. Он считает, что Борис Гребенщиков* всегда стремился к Западу, чувствуя себя чужим в России, и последние 8 лет жил в Лондоне.

По мнению лидера группы «Смысловые галлюцинации», уехавшие артисты сорвались с цепи используют русофобскую риторику для обеспечения жизни на Западе. Он также прокомментировал поведение Андрея Макаревича*, который, по его словам, потерял связь с реальностью и, несмотря на былую народную любовь, стал брюзжащим стариком в Израиле.

Юрий Шевчук, по мнению музыканта, придерживается протестной позиции, чтобы поддерживать образ настоящего рокера.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ