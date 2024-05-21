Voice: невестка Орбакайте с внуком Пугачевой появилась на концерте Меладзе в США

Алена Краснова, невестка певицы Кристины Орбакайте, появилась на концерте Валерия Меладзе в США. Супруга Никиты Преснякова поделилась с подписчиками эмоциями, а также фото и видео с мероприятия.

The Voice сообщил, что Краснова посетила концерт вместе с мужем, активно подпевала, танцевала, а также сфотографировалась с артистом. После шоу Краснова и Пресняков продолжили вечер в баре, где продолжили веселиться. Модель при этом призналась, что ее любимая песня Валерия Меладзе — это «Я не могу без тебя».

Напомним: ранее Орбакайте призвала поклонников поддержать сына, чьи концерты в Штатах не вызывают большого интереса. Она рассказала о скидках на билеты на предстоящие выступления Никиты.