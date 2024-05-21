Ревва поделился секретом своего семейного счастья

На 14-й церемонии «Прорыв года 2024», Александр Ревва поделился секретом своих счастливых семейных отношений для портала NEWS.ru. Он выделил взаимное уважение как основу счастливых отношений и призвал проводить больше времени вдвоем, несмотря ни на что.

Не планирует покидать Россию

Ревва также подчеркнул важность поддержки друг друга, причем не только словами, но и делами, особенно подчеркивая необходимость мужчины говорить комплименты своим избранницам. Ранее артист заявил, что он не планирует покидать Россию со своей семьей. Также он попросил оставить его близких в покое, указав на неправильные публикации о его эмиграции.