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Раскрыто место жительства Альбины Джанабаевой с детьми — живет без мужа

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Раскрыто место жительства Альбины Джанабаевой с детьми — живет без мужа
Знаменитости
Источник фото: @ALBINADZHANABAEVA

Альбина Джанабаева ушла в тень и уехала из России после скандального выступления ее мужа Валерия Меладзе на новогоднем концерте в Дубае в 2023 году. Недавно певица опубликовала фото нового дома, подтвердив тем самым переезд в Испанию, а не в Грузию, как ранее думали поклонники.

Фотосессия Альбины с местным фотографом вышла яркой и эмоциональной. В то время как Меладзе находится в туре по Штатам, его супруга создает новые образы на испанском побережье.

Вопрос о возвращении Меладзе в Россию пока что остается открытым, в то время как он активно выступает за границей, а его жена занимается домом и общими детьми.

Информационное агентство «Informing»

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