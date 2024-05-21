Раскрыто место жительства Альбины Джанабаевой с детьми — живет без мужа

Альбина Джанабаева ушла в тень и уехала из России после скандального выступления ее мужа Валерия Меладзе на новогоднем концерте в Дубае в 2023 году. Недавно певица опубликовала фото нового дома, подтвердив тем самым переезд в Испанию, а не в Грузию, как ранее думали поклонники.

Фотосессия Альбины с местным фотографом вышла яркой и эмоциональной. В то время как Меладзе находится в туре по Штатам, его супруга создает новые образы на испанском побережье.

Вопрос о возвращении Меладзе в Россию пока что остается открытым, в то время как он активно выступает за границей, а его жена занимается домом и общими детьми.