Жена Александра Малинина рассазала, как не набирает вес более 10 лет

Эмма Малинина, жена Александра Малинина, рассказала подписчикам о своем весе в личном микроблоге, отметив, что она не набирала лишний вес уже более десяти лет при своем росте в 174 сантиметра и весе 62 килограмма.

Как призналась супруга артиста, она регулярно занимается спортом и растяжкой трижды в неделю, считая, что лишний вес мешает нормальной жизни и здоровью.

Малинина добавила, что она также придерживается определенного режима питания, разработанного после тщательного анализа организма и всех потребностей. В этом ей помогли специалисты, пишет Стархит.