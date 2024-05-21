Дмитрий Маликов назвал имя самой стильной певицы на российской эстраде

Композитор и певец Дмитрий Маликов назвал имя самой стильной, по его мнению, звезды на российской эстраде. 54-летний артист ответил на вопрос журналистов издания NEWS.ru.

Они встретились в рамках 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024». По словам Маликова, певица Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) на голову выше всех существующих коллег. Причем речь идет не только о певицах женского пола, но и мужчинах, уточнил Дмитрий.

Для справки: Юлия Зиверт, певица, начала свою карьеру на YouTube в 2017 году с песен «Чак» и «Анестезия», вдохновленных Чаком Норрисом и персонажами из фильмов. Ее творчество быстро привлекло внимание крупного лейбла, а песня «Ветер перемен» из сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» принесла ей настоящий успех. Она выпустила мини-альбом «Сияй» в 2018 году, определив его как «винтажный поп». Дебютный альбом «Vynil #1» увидел свет в 2019 году. Юлия успела поработать со многими известными артистами до выхода своего второго альбома «Vynil #2».