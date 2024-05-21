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Плетнева едва не задохнулась на концерте из-за попавшего в горло конфетти

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Плетнева едва не задохнулась на концерте из-за попавшего в горло конфетти
Знаменитости
Источник фото: @dusya_star

Как пишет News.ru, Анна Плетнева, известная певица, в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о пугающем инциденте на концерте в Москве. Во время исполнения первой песни на сцену было запущено крупное конфетти в виде сердечек, и одно из них попало ей в горло. 

Певица едва не задохнулась, но смогла доработать выступление до конца. После концерта она была доставлена в Ильинскую больницу, где врачи извлекли инородный предмет из ее дыхательных путей. Плетнева призналась, что на мгновение подумала, что ее жизнь и карьера могут завершиться таким нелепым образом, но, к счастью, все обошлось.

Информационное агентство «Informing»

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