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Певец Сергей Шнуров проклял «Евровидение»

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Певец Сергей Шнуров проклял «Евровидение»
Знаменитости
Источник фото: соцсети Сергея Шнурова

Сергей Шнуров, лидер рок-группы «Ленинград», выразил свое мнение о «Евровидении-2024». Он считает, что этот песенный конкурс не является православным праздником, поэтому горевать из-за отсутствия участия РФ в нем не стоит. Музыкант очень жестко раскритиковал «Евровидение», заявив: 

«Будь проклят трижды этот конкурс». 

Филипп Киркоров, коллега Шнурова, не согласился с его мнением. Он, считающийся королем российской поп-сцены, отметил, что данный конкурс изменился по сравнению с прошлыми годами, поскольку раньше был другим.

Информационное агентство «Informing»

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