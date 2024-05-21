Певец Сергей Шнуров проклял «Евровидение»

Сергей Шнуров, лидер рок-группы «Ленинград», выразил свое мнение о «Евровидении-2024». Он считает, что этот песенный конкурс не является православным праздником, поэтому горевать из-за отсутствия участия РФ в нем не стоит. Музыкант очень жестко раскритиковал «Евровидение», заявив:

«Будь проклят трижды этот конкурс».

Филипп Киркоров, коллега Шнурова, не согласился с его мнением. Он, считающийся королем российской поп-сцены, отметил, что данный конкурс изменился по сравнению с прошлыми годами, поскольку раньше был другим.