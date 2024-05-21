Ани Лорак неожиданно решила стать учительницей

Ани Лорак выпустила новый видеоклип на трек «Танцы». Она предстала неожиданно в непривычном образе учителя музыки средней школы. Артистка отметила, что режиссер Дима Литвиненко сумел передать ее настроение, а также подчеркнула его талант в умении чувствовать музыку.

Упомянула Ани, что ранее они работали вместе над песней «Рядом, но не вместе», где у нее была драматическая роль, тогда как в «Танцах» она исполнила комичный лирический образ. В съемках новой работы также приняли участие капитан команды КВН Теймураз Тания, Константин Чепурин, а также Михаил Кремер.

Лорак говорит, что поклонники будут приятно удивлены перевоплощениями, так как ранее у нее не было подобных экспериментов.