Информинг » Знаменитости » Певица Королева в Пятигорске обратилась к поклонникам после скандала

Певица Королева в Пятигорске обратилась к поклонникам после скандала

Image 16+
Певица Королева в Пятигорске обратилась к поклонникам после скандала
Знаменитости
Источник фото: @koroleva__star

Наташа Королева выступила впервые после скандала с изъятием ее номера из эфира Первого канала. Как сообщает mk.ru, звезда эстрады выступила в Пятигорске. На концерте Королева выступила с танцовщицами, одетыми в цвета российского триколора. В начале выступления певица призвала поклонников обмениваться энергией, подчеркнув важность этого состояния.

Номер был вырезан из эфира

Ранее артистка выступила в Кремле на День Победы с песней об ожидании мужчины с войны, написанной для нее еще много лет назад Игорем Николаевым. Она вышла на сцену с георгиевской лентой на груди. Однако этот номер был вырезан из эфира. Причины не сообщаются.

Информационное агентство «Informing»

Катя Жужа стала мамой в четвертый раз — роды прошли в США

Катя Жужа стала мамой в четвертый раз — роды прошли в США

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Дмитрий Маликов назвал имя самой стильной певицы на российской эстраде

Сегодня, 10:33

Жена Александра Малинина рассазала, как не набирает вес более 10 лет

Сегодня, 10:23

Ревва поделился секретом своего семейного счастья

Сегодня, 10:18

Раскрыто место жительства Альбины Джанабаевой с детьми — живет без мужа

Сегодня, 10:18

Voice: невестка Орбакайте с внуком Пугачевой появилась на концерте Меладзе в США

Сегодня, 10:03

Музыкант Сергей Бобунец заявил, что уехавшие из РФ артисты сорвались с цепи

Сегодня, 09:18

Бабичев: Шнуров проиграл в «Новой Фабрике звезд», так как поставил на прошлое

Сегодня, 09:08

Телеведущие Ургант и Познер уедут из России ради заработка в Европе

Сегодня, 09:08

29-летняя Белла Хадид смело обнажила грудь в Каннах

Вчера, 20:38

Уехавшая в США актриса Орлова рассказала, что ее хотят лишить дома в РФ

Вчера, 20:38

«Звездач»: стоимость обручального кольца Погребняк составляет 4 млн рублей

Вчера, 20:38

Названа причина смерти актера Олега Зимина, внезапно умершего перед 65-летием

Вчера, 19:23

Музыкант Бобунец заявил, что Пугачева попала в плохую компанию

Вчера, 19:18

MK.RU: Певец Андрей Данилко удалил пост, посвященный смерти президента Ирана

Вчера, 19:18

Актриса Мария Куликова призналась, готова ли уйти в монастырь

Вчера, 18:28

Жена Никиты Преснякова узнала пол будущего ребенка — заплакала от счастья

Вчера, 17:23

Внучка Ротару встречается с наследником одной из богатейших семей Америки

Вчера, 17:03

Мария Гордеева поделилась эмоциями после победы в «Новой Фабрике звезд»

Вчера, 16:58

Актриса Борзова: Пугачева «утопила» Демарина и «закопала» Ведищеву

Вчера, 16:28

Ксения Собчак прилетела на Каннский кинофестиваль на вертолете

Вчера, 12:13

Новости партнеров
2023
ru-RU