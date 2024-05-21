Певица Королева в Пятигорске обратилась к поклонникам после скандала

Наташа Королева выступила впервые после скандала с изъятием ее номера из эфира Первого канала. Как сообщает mk.ru, звезда эстрады выступила в Пятигорске. На концерте Королева выступила с танцовщицами, одетыми в цвета российского триколора. В начале выступления певица призвала поклонников обмениваться энергией, подчеркнув важность этого состояния.

Номер был вырезан из эфира

Ранее артистка выступила в Кремле на День Победы с песней об ожидании мужчины с войны, написанной для нее еще много лет назад Игорем Николаевым. Она вышла на сцену с георгиевской лентой на груди. Однако этот номер был вырезан из эфира. Причины не сообщаются.