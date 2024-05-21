Тигран Салибеков сообщил о рождении четвертого сына — назвал его имя

В 2022 году Юлия и Тигран Салибековы официально расторгли брак. Расставание было громким, даже ради троих сыновей экс-супруги не смогли сохранить мирные отношения.

21 мая 2024 года Салибеков сообщил о рождении четвертого сына, его назвали Леоном.

Новоиспеченный отец поблагодарил жену

После развода Тигран вернулся на «Дом-2», где познакомился с Викторией Лысковец. Их роман развивался стремительно, они быстро узаконили союз. Теперь у пары родился сын. Новоиспеченный отец поделился радостью в своем микроблоге, поблагодарив жену.

Для Тиграна это уже четвертый ребенок: у него есть трое сыновей от первого брака: Ролан, Эльдар, Баграт. Однако Юлия утверждает, что мужчина не поддерживает связь с детьми и не помогает им финансово, пишет Стархит.