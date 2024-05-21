Певица София Ротару прячется со своей семьей в пригороде Киева

София Ротару давно не появляется на публике, а ее микроблог в соцсетях ведет невестка, используя архивные фото. Местонахождение артистки остается загадкой. Продюсеры предполагают, что певица может быть в своем доме под Киевом либо в Европе.

В 2024 году ее сестра Аурика рассказала, что Ротару проживает под Киевом с сыном Русланом.

Артистка ведет закрытый образ жизни

София Михайловна редко участвует в публичных мероприятиях, отказываясь от концертов и съемок. Летом она встречается с семьей в Италии.

По слухам, звезда эстрады купила жилье для внука в Италии. При этом артистка по-прежнему ведет закрытый образ жизни и практически не дает о себе знать.