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Врач Фишер предрек Кейт Миддлтон выпадение волос и поражение кожи из-за химиотерапии

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Врач Фишер предрек Кейт Миддлтон выпадение волос и поражение кожи из-за химиотерапии
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Источник фото: @kate_middleton_fan_russia

По информации специалиста по онкологии Стюарта Фишера, химиотерапия вызывает множество побочных эффектов, включая выпадение волос, ухудшение внешнего вида и проблемы с кожей и слизистыми оболочками. Герцогиня Кембриджская также страдает от истощения организма на фоне лечения в клинике Gemelli, где за ней наблюдает команда лучших докторов Папы Римского.

Кейт сохраняет позитивный настрой

Несмотря на это, Кейт сохраняет позитивный настрой. Она надеется на полное выздоровление, хотя отказалась на время от публичных мероприятий. Сейчас Миддлтон проводит время в семейном кругу в своей частной резиденции. 

Недавно она попыталась наладить отношения с принцем Гарри и его женой Меган Маркл, пригласив их с детьми к себе, однако те ответили отказом.

Информационное агентство «Informing»

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