Актёр Филипп Янковский опубликовал фото со всей семьёй на совместном обеде

20 мая — особая дата для семьи Янковских, ведь в этот день в 2009 году ушел из жизни Олег Иванович, отец Филиппа Янковского. В этом году семейство собралось в Грузии для того, чтобы почтить его память.

Филипп поделился трогательным фотоснимком

Филипп поделился трогательным фотоснимком в социальных сетях. На фотографии Диана Пожарская обнимает Оксану Фандеру, а Иван Янковский держит за руку сестру Лизу.

Кадры он подписал словами: «Сегодня день памяти моего отца».

Но не только память о прошлом собрала Янковских вместе. По слухам, Лиза готовится выйти замуж за фронтмена OQJAV Вадика Королева, который старше нее на 10 лет. Познакомились они на съемках и сейчас живут во Франции, где планируют вскоре провести свадьбу.