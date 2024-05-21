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Актёр Филипп Янковский опубликовал фото со всей семьёй на совместном обеде

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Актёр Филипп Янковский опубликовал фото со всей семьёй на совместном обеде
Знаменитости
Источник фото: @yankovskiyfil

20 мая — особая дата для семьи Янковских, ведь в этот день в 2009 году ушел из жизни Олег Иванович, отец Филиппа Янковского. В этом году семейство собралось в Грузии для того, чтобы почтить его память. 

Филипп поделился трогательным фотоснимком

Филипп поделился трогательным фотоснимком в социальных сетях. На фотографии Диана Пожарская обнимает Оксану Фандеру, а Иван Янковский держит за руку сестру Лизу. 

Кадры он подписал словами: «Сегодня день памяти моего отца».

Но не только память о прошлом собрала Янковских вместе. По слухам, Лиза готовится выйти замуж за фронтмена OQJAV Вадика Королева, который старше нее на 10 лет. Познакомились они на съемках и сейчас живут во Франции, где планируют вскоре провести свадьбу.

Информационное агентство «Informing»

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