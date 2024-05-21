17-летняя дочь Началовой отметила последний звонок — от нее глаз не оторвать

17-летняя Вера Алдонина, дочь покойной Юлии Началовой, поделилась важным моментом своей жизни в социальных сетях — фото из выпускного альбома.

Она растет настоящей красавицей, и, по словам поклонников, от девушки нельзя оторвать глаз. В ее словах звучит надежда на успешную сдачу экзаменов и поступление в вуз.

Вера выразила желание стать актрисой

Несмотря на то, что часто сравнивают ее с матерью, она стремится найти свой уникальный путь и не быть копией звездной родительницы. Вера выразила желание связать жизнь с актерской сферой, где чувствует себя комфортно, хотя также увлекается пением.

Родившись в браке матери с футболистом Евгением Алдониным, девушка живет с бабушкой и дедом по материнской линии, но общается с семьей отца. Ольга Алдонина, жена спортсмена, отмечает, что Вера часто появляется у них дома, чему они очень рады, пишет 7Дней.ру.