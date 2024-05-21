36-летняя Кристина Асмус удивила короткой стрижкой

Кристина Асмус поразила своих поклонников новой короткой стрижкой, поделившись новыми фотоснимками с резким изменением имиджа.

На фотографиях 36-летняя звезда кино изображена в черном тренче и джинсах, демонстрируя ультракороткую стрижку.

Решение сделать короткую стрижку было принято из-за плохого состояния волос

В своем сообщении артистка попросила поклонников не искать смысла там, где его нет, объяснив, что решение принято из-за плохого состояния волос после множества процедур осветления и использования стайлеров.

«Исполнила давнюю мечту, в полном восторге, мне очень нравится!» — написала она.