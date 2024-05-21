Бен Аффлек определился — актер хочет развода с Джей Ло

По информации Page Six, Бен Аффлек осознал, что его брак с Дженнифер Лопес находится на исходе. Источник сообщил, что он пришел в себя после двухлетнего брака, омраченного его страстью к Джей Ло, и считает, что теперь развод неминуем.

Только на чувствах не уйдешь далеко

По словам портала, актер чувствует, что все это время был словно в горячечном сне, но теперь осознает, что это не имеет перспектив, так как только на чувствах не уйдешь далеко.

Разногласия в паре, к слову, наблюдались давно, супруги отдалились друг от друга. Дженнифер отсутствует дома, она занята своей работой. Бен занят съемками в новом проекте.

Напоминаем, супруги поженились в 2022 году. Они были уверены, что смогут быть вместе, учитывая все, что они пережили за годы разлуки.