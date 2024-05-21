Информинг » Знаменитости » Широкомасштабное песенное вторжение Пугачевой набирает обороты

Широкомасштабное песенное вторжение Пугачевой набирает обороты

Image 16+
Широкомасштабное песенное вторжение Пугачевой набирает обороты
Знаменитости
Источник фото: @alla_pugaheva_

Алла Пугачева продолжает удивлять поклонников новым творчеством, запустив широкомасштабное песенное вторжение с начала марта. Ее последние композиции, включая шлягер «Ложный стыд», становятся популярными не только среди фанатов, но и на радио. 

Композитор Андрей Мисин считает, что начался процесс творческого возвращения певицы.

«Ложный стыд», написанная Андреем Мисиным и поэтом Михаилом Гуцериевым, поражает глубиной исповедальных строк и современной аранжировкой. Пугачева реализовала свою давнюю мечту, вдохнув новый импульс в свои выступления. За три месяца Пугачева выпустила пять новых песен, отвечая на ожидания поклонников и критиков. Ее творчество не просто развлекает, но и заставляет задуматься, открывая новые горизонты. Новые композиции, такие как «Не беспокойся за меня», «Береги себя», «Я плачу», трогают до глубины души, раскрывая «маяки» смысла в каждом слове.

Мисин отметил, что Пугачева адаптировала свою манеру исполнения к нынешнему голосу, сохранив при этом экспериментаторский дух. 

Пугачева уверенно заявляет: «Круто! Я это спою».

Песни Пугачевой продолжают завоевывать сердца слушателей

И действительно, ее песни продолжают завоевывать сердца слушателей, подтверждая ее статус королевы российской эстрады. Андрей Скляр рассказал, как Алла Пугачева, чтобы утвердить свой титул Примадонны, шла на смелые эксперименты. Вместе с легендарной актрисой и режиссером Галиной Волчек они создали песню «Добраться домой» для театра «Современник», которую Пугачева исполнила басом. Этот эксперимент, как и многие другие, оказался успешным.

Последняя песня Пугачевой, «Ложный стыд», тоже результат долгого сотрудничества с Андреем Мисиным и поэтом Михаилом Гуцериевым. Мисин подчеркивает, что их отношения всегда были добрыми и продуктивными, даже если песен было немного. Алла всегда была открыта к экспериментам и часто возвращалась к старым идеям, чтобы воплотить их в жизнь в нужный момент. Гуцериев считает «Ложный стыд» их высшим достижением. Эта песня о сложных человеческих отношениях и разочарованиях. Пугачева с блеском передала её эмоциональную глубину, сделав её своей, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ольга Бузова рассказала, где проводит время по ночам: «Живу по этим законам»

Сегодня, 20:48

Композитор Лоза заявил, что россияне забыли Татьяну Лазареву

Сегодня, 20:48

Певец Лоза заявил, что Киркоров конфликтует с Успенской, чтобы о нем говорили

Сегодня, 20:48

Иноагент Максим Галкин снялся в рекламном видеоролике в новом имидже с усами

Сегодня, 20:28

Актер Алмазов рассказал правду о романе с певицей Булановой

Сегодня, 20:18

Беременной от Мартиросяна звезде «Универа» стало плохо в прямом эфире

Сегодня, 20:18

Отец Жанны Фриске заявил, что умершую от рака сестру певицы «угробили в Израиле»

Сегодня, 17:58

Шоумен Сорокин заявил, что певица Вера Брежнева осталась без денег в Европе

Сегодня, 17:58

Белла Хадид оценила Боню в наряде из страусиных перьев

Сегодня, 16:08

Сергея Бурунова засняли в компании 35-летней предпринимательницы Леви

Сегодня, 15:48

На кону репутация Аллы Борисовны: Кристина Орбакайте бросила вызов Пугачевой

Сегодня, 15:48

Подруга Киркорова сделала неожиданное признание о Пугачевой: «Алла теряет голос»

Сегодня, 15:08

Приемный сын и «особенная» дочь: как выглядят и чем сейчас занимаются дети Ксении Алферовой и Егора Бероева

Сегодня, 10:23

Музыкальный критик Соседов назвал Пугачеву «мертвецом в гробу»

Сегодня, 10:13

33-летний внук Пугачёвой чуть не потерял сознание, катаясь на «американских горках»

Сегодня, 10:08

62-летняя Арина Шарапова удивила светскую Москву видом без макияжа

Сегодня, 09:28

Дженнифер Лопес улыбнулась на просьбу рассказать о разводе с Беном Аффлеком

Сегодня, 09:28

Собчак заметили на Каннском фестивале в наряде за 2 миллиона рублей

Сегодня, 09:23

Александр Домогаров рассказал, что покинул театр Моссовета из-за творческих разногласий

Сегодня, 09:23

С концерта актера-иноагента Смольянинова в Риге уходили зрители

Сегодня, 08:58

Новости партнеров
2023
ru-RU