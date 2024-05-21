Сын музыканта Андрея Макаревича Иван сделал заявление

Иван Макаревич, сын Андрея Макаревича*, решил попробовать себя в режиссуре, сообщает портал «Страсти».

На церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров, прошедшей 20 мая 2024 года в Театре на Бронной, музыкант поделился своими впечатлениями от новой роли. Он отметил, что режиссура отличается от актерства, особенно в создании гармоничного ансамбля.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил покорить Америку каверами на старые хиты. Однако российский музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил сомнение в его успехе.

*Признан иностранным агентом на территории России.