KP.RU: уехавшая из России актриса Хаматова востребована лишь у друзей в эпизодах

Чулпан Хаматова, ранее одна из самых востребованных актрис российского кинематографа, после отъезда за рубеж столкнулась с трудностями в карьере. По данным Kp.ru, теперь она получает роли лишь благодаря поддержке друзей-режиссеров и в основном на эпизодических началах.

Проживая в Европе уже почти два года, Хаматова вынуждена искать случайные заработки из-за незнания языка. Это ограничивает её возможности и актрисе приходится рассчитывать на помощь уехавших вместе с ней из России друзей-режиссеров.

Появилась на экране

Недавно Чулпан Хаматова появилась на Каннском кинофестивале, но не в качестве гостя, а на экране, и то лишь в эпизодической роли. Эту возможность ей предоставил режиссер Кирилл Серебрянников, с которым она давно дружит.