Актриса Ольга Красько высказалась о русофобии писателя Бориса Акунина

Ольга Красько, известная по роли в «Турецком гамбите», посетила IV Открытый российский фестиваль патриотического кино «Малая земля», проходивший в Новороссийске. В интервью «АиФ» она прокомментировала поведение писателя Бориса Акунина*, по чьему произведению был снят кинофильм.

Красько подчеркнула, что она разделяет творчество автора и его личные поступки, отмечая, что действия писателя не умаляют ценности ленты как самостоятельного произведения. Актриса также выразила непонимание по поводу высказываний Акунина* против РФ, считая, что люди, любимые на родине, не должны плохо отзываться о своей стране.

Она добавила, что не стала бы говорить плохо о другой стране.

Напомним: Акунин*, проживающий в Лондоне, высказывается против России и поддерживает Украину. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело, его книги исчезли из российских магазинов.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ