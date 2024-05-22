Закупали кассетами: под эти 2 фильма забивались все видеосалоны в 90-х годах

В 90-е годы кинематограф переживал расцвет комедийного жанра, создавая множество незабываемых картин. Одним из самых популярных фильмов стал «Дети понедельника». Это российская комедия 1997 года Аллы Суриковой. В центре сюжета - предприниматель Дмитрий Медякин, попавший в сложную финансовую ситуацию и который ищет из нее выход.

Эта лента, ставшая успешной, получила признание критиков и обычных граждан. Еще одним культовым фильмом стала лента «Про бизнесмена Фому», снятый в 1993 году. Главный герой, сельский механизатор Фома Дракин, вдохновленный платными туалетами в городе, решил открыть такой же туалет в своей деревне.

Как видим, комедии 90-х, обладая неповторимой атмосферой, до сих пор любимы зрителями всех возрастов, подтверждая свой статус.