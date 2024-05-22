«Сорвались с цепи»: жена Михаила Ширвиндта шокирована разобщенностью среди родных

Жена Михаила Ширвиндта рассказала о напряженной атмосфере в семье, где родные постоянно ссорятся, спорят, не желая при этом адекватно решать проблемы или идти на компромиссы. Как отметила Анастасия, близкие люди приносят в жертву человеческие отношения ради своих личных убеждений, что невозможно назвать адекватным. Она предпочитает не участвовать в этих конфликтах.

Научилась игнорировать негативные высказывания

Ранее жена артиста делилась переживаниями из-за большой разницы в возрасте с супругом, который старше ее на целых 32 года. Однако, после консультации с психологом, она научилась игнорировать все негативные высказывания со стороны окружающих, что помогло легко справиться с ситуацией.