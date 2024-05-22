Телеведущая Анна Кастерова опубликовала фото в леопардовом купальнике

Анна Кастерова поделилась снимком в пляжном образе с леопардовым принтом. Жена хоккеиста Евгения Малкина сделала селфи в зеркало, позируя в длинной накидке и бикини, дополнив свой образ бежевыми лодочками. Подпись к фото гласила:

«Весна-лето».

Источник фото: @anna_kasterova

Поклонники довольно высоко оценили накачанный пресс российской ведущей, оставив множество комплиментов и называя ее «великолепной», «королевой», «роскошной женщиной». Кастерова неоднократно делилась с подписчиками, что поддерживает фигуру при помощи правильного питания и регулярных тренировок минимум трижды в неделю. После родов теледиве было тяжело привести свое тело в порядок, однако она активно занималась спортом, правильно питалась.

Иногда Кастерова позволяет себе небольшие отступления от диеты, но старается не налегать на сахар и углеводы.