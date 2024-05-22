Шоумен Кушанашвили рассказал, как Басков помог ему деньгами в трудный период

Отар Кушанашвили поделился историей о том, как Николай Басков помог ему в 2006 году деньгами, когда он находился в трудной ситуации и боролся с алкогольной зависимостью. В ходе программы «Вопрос Ребром» Кушанашвили вспомнил, как ему позвонили и сообщили о пакете от Баскова, который был передан через Леру Кудрявцеву. В нем находилась пачка денег с запиской, в которой артист выразил коллеге поддержку и попросил взять себя в руки.

Кушанашвили говорит, что часто критиковал Баскова, не подозревая даже о такой поддержке. Кроме того, Отар рассказал о случае, когда ему угрожали из-за критики Натальи Ветлицкой. По его словам, представители певицы похитили его и приставили оружие к голове, пишет Газета.ру.