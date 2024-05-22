Катя Жужа пожаловалась на серьезные осложнения после родов — теряет сознание

Катя Жужа, знаменитость из «Дома-2», обнародовала радостную новость о своем третьем ребенке с автогонщиком Артемом Маркеловым. Однако, позже она поделилась плохими вестями о серьезных осложнениях после родов, не позволяющих ей выйти на связь с поклонниками.

Не может кормить ребенка

Жужа испытывает сильные боли в груди и потерю сознания. Хотя молоко у нее уже появилось, она пока что не может кормить ребенка. Ночью ей даже понадобилась помощь врача.

Подробности о своем состоянии здоровья и дальнейших планах звезда обещает сообщить, как только сможет, пишет Супер.ру.