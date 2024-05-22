Хаматова появилась в кинофильме российского режиссера, но лишь в эпизоде

Чулпан Хаматова покинула Россию из-за несогласия с политикой страны, переехав в Латвию. На новом месте ей пришлось начинать жизнь заново, оставив связи, высокооплачиваемую работу, благотворительный фонд «Подари жизнь». В Латвии она работает в Рижском театре, но из-за плохого знания местного языка очень редко выходит на сцену и не может получить никакие крупные роли в кино.

Недавно артистка появилась на экране в Каннах в эпизодической роли в ленте «Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова. Однако актрису не пригласили на сам фестиваль, где в 2021 году она блистала на красной дорожке.

Жизнь в Европе не оправдала ожиданий актрисы

Хаматова признается, что жизнь в Европе не оправдала ее ожиданий, она готова к любой работе для того, чтобы обеспечивать своих детей. Желание не сдаваться помогает Чулпан строить новую карьеру.