Певец Прохор Шаляпин заявил, что Лариса Гузеева не может связать и двух слов

Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с Ларисой Гузеевой на телешоу «Алена, блин! Посидим».

Во время съемок артист исполнил песню, после чего Гузеева заявила, что тоже так могла бы спеть. Шаляпин ответил, что мог бы вести передачу так же, как и она, сидя на суфлере. Эти слова расстроили Гузееву, хотя артист всегда считал ее доброй и уважал ее творчество.

Прохор резко ответил, так как критика Ларисы его задела

Прохор отметил, что резко ответил, так как критика Ларисы его задела. Шаляпин упомянул, что никогда не будет работать ради женщины, считая, что мужчины — это редкий вид, который нужно беречь.

В марте Прохор рассказал о получении наследства от бабушки друга, с которой был в дружеских отношениях. Она оставила ему половину квартиры площадью 400 кв. метров, включая апартаменты с кинотеатром, хотя имя женщины не раскрывается.