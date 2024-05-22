Информинг » Знаменитости » Певец Прохор Шаляпин заявил, что Лариса Гузеева не может связать и двух слов

Певец Прохор Шаляпин заявил, что Лариса Гузеева не может связать и двух слов

Image 16+
Певец Прохор Шаляпин заявил, что Лариса Гузеева не может связать и двух слов
Знаменитости
Источник фото: @shalyapin_official

Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с Ларисой Гузеевой на телешоу «Алена, блин! Посидим». 

Во время съемок артист исполнил песню, после чего Гузеева заявила, что тоже так могла бы спеть. Шаляпин ответил, что мог бы вести передачу так же, как и она, сидя на суфлере. Эти слова расстроили Гузееву, хотя артист всегда считал ее доброй и уважал ее творчество. 

Прохор резко ответил, так как критика Ларисы его задела

Прохор отметил, что резко ответил, так как критика Ларисы его задела. Шаляпин упомянул, что никогда не будет работать ради женщины, считая, что мужчины — это редкий вид, который нужно беречь. 

В марте Прохор рассказал о получении наследства от бабушки друга, с которой был в дружеских отношениях. Она оставила ему половину квартиры площадью 400 кв. метров, включая апартаменты с кинотеатром, хотя имя женщины не раскрывается.

Информационное агентство «Informing»

На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ольга Бузова рассказала, где проводит время по ночам: «Живу по этим законам»

Сегодня, 20:48

Композитор Лоза заявил, что россияне забыли Татьяну Лазареву

Сегодня, 20:48

Певец Лоза заявил, что Киркоров конфликтует с Успенской, чтобы о нем говорили

Сегодня, 20:48

Иноагент Максим Галкин снялся в рекламном видеоролике в новом имидже с усами

Сегодня, 20:28

Актер Алмазов рассказал правду о романе с певицей Булановой

Сегодня, 20:18

Беременной от Мартиросяна звезде «Универа» стало плохо в прямом эфире

Сегодня, 20:18

Отец Жанны Фриске заявил, что умершую от рака сестру певицы «угробили в Израиле»

Сегодня, 17:58

Шоумен Сорокин заявил, что певица Вера Брежнева осталась без денег в Европе

Сегодня, 17:58

Белла Хадид оценила Боню в наряде из страусиных перьев

Сегодня, 16:08

Сергея Бурунова засняли в компании 35-летней предпринимательницы Леви

Сегодня, 15:48

На кону репутация Аллы Борисовны: Кристина Орбакайте бросила вызов Пугачевой

Сегодня, 15:48

Подруга Киркорова сделала неожиданное признание о Пугачевой: «Алла теряет голос»

Сегодня, 15:08

Приемный сын и «особенная» дочь: как выглядят и чем сейчас занимаются дети Ксении Алферовой и Егора Бероева

Сегодня, 10:23

Музыкальный критик Соседов назвал Пугачеву «мертвецом в гробу»

Сегодня, 10:13

33-летний внук Пугачёвой чуть не потерял сознание, катаясь на «американских горках»

Сегодня, 10:08

62-летняя Арина Шарапова удивила светскую Москву видом без макияжа

Сегодня, 09:28

Дженнифер Лопес улыбнулась на просьбу рассказать о разводе с Беном Аффлеком

Сегодня, 09:28

Собчак заметили на Каннском фестивале в наряде за 2 миллиона рублей

Сегодня, 09:23

Александр Домогаров рассказал, что покинул театр Моссовета из-за творческих разногласий

Сегодня, 09:23

С концерта актера-иноагента Смольянинова в Риге уходили зрители

Сегодня, 08:58

Новости партнеров
2023
ru-RU