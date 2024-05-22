Пользователи Сети обсуждают слова Пугачевой о несчастливом браке c Галкиным

Вчера в Сети состоялась премьера сингла Аллы Пугачевой «Ложный стыд», написанного на слова Михаила Гуцериева и музыку Андрея Мисина, пишет сегодня KP.RU. Многие поклонники считают, что новая композиция отражает личные переживания певицы и связана она с ухудшающимися отношениями с ее молодым мужем. В песне Примадонна передает свои страдания от неудачных браков.

По слухам, брак артистки после эмиграции трещит по швам

Слухи говорят, что брак артистки после эмиграции трещит по швам. Также поговаривают, что у Аллы Борисовны непростые отношения с Максимом Галкиным*, который из-за частых гастролей редко бывает дома.

За последние годы здоровье певицы заметно ухудшилось. Ей приходится брать на себя все бытовые хлопоты в отсутствии гастролирующего избранника.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.