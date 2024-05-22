Информинг » Знаменитости » Кушанашвили высказался о внешности Бабкиной и Распутиной: «Я видел ее до пластики»

Кушанашвили высказался о внешности Бабкиной и Распутиной: «Я видел ее до пластики»

Image 16+
Кушанашвили высказался о внешности Бабкиной и Распутиной: «Я видел ее до пластики»
Знаменитости
Источник фото: Отар Кушанашвили / ВКонтакте

Отар Кушанашвили в программы Басты «Вопрос ребром» заявил, что он ничего не боится, шутя о внешности Маши Распутиной и Надежды Бабкиной. Он отметил, что шутит только о живых коллегах, никогда не затрагивая мертвых. Кушанашвили привел в пример Никиту Кологривого, который отзывался негативно об Александре Абдулове и Иннокентии Смоктуновском, что, по мнению шоумена, совсем недопустимо. 

Кушанашвили часто импровизирует и иногда говорит лишнее

В шоу «Каково?!» Кушанашвили часто импровизирует и иногда говорит лишнее. Он признал, что чувствует муки совести за свои слова, особенно за критику певца Валерия Леонтьева. 

Вспоминая композицию «Я позабыл твое лицо» Леонтьева, Отар восхищался его вокалом, подчеркивая, что певцу не нужны эксцентричные наряды на выступлениях, ведь его мастерство само по себе выдающееся, а такие артисты не заслуживают негативных высказываний.

Информационное агентство «Informing»

На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ольга Бузова рассказала, где проводит время по ночам: «Живу по этим законам»

Сегодня, 20:48

Композитор Лоза заявил, что россияне забыли Татьяну Лазареву

Сегодня, 20:48

Певец Лоза заявил, что Киркоров конфликтует с Успенской, чтобы о нем говорили

Сегодня, 20:48

Иноагент Максим Галкин снялся в рекламном видеоролике в новом имидже с усами

Сегодня, 20:28

Актер Алмазов рассказал правду о романе с певицей Булановой

Сегодня, 20:18

Беременной от Мартиросяна звезде «Универа» стало плохо в прямом эфире

Сегодня, 20:18

Отец Жанны Фриске заявил, что умершую от рака сестру певицы «угробили в Израиле»

Сегодня, 17:58

Шоумен Сорокин заявил, что певица Вера Брежнева осталась без денег в Европе

Сегодня, 17:58

Белла Хадид оценила Боню в наряде из страусиных перьев

Сегодня, 16:08

Сергея Бурунова засняли в компании 35-летней предпринимательницы Леви

Сегодня, 15:48

На кону репутация Аллы Борисовны: Кристина Орбакайте бросила вызов Пугачевой

Сегодня, 15:48

Подруга Киркорова сделала неожиданное признание о Пугачевой: «Алла теряет голос»

Сегодня, 15:08

Приемный сын и «особенная» дочь: как выглядят и чем сейчас занимаются дети Ксении Алферовой и Егора Бероева

Сегодня, 10:23

Музыкальный критик Соседов назвал Пугачеву «мертвецом в гробу»

Сегодня, 10:13

33-летний внук Пугачёвой чуть не потерял сознание, катаясь на «американских горках»

Сегодня, 10:08

62-летняя Арина Шарапова удивила светскую Москву видом без макияжа

Сегодня, 09:28

Дженнифер Лопес улыбнулась на просьбу рассказать о разводе с Беном Аффлеком

Сегодня, 09:28

Собчак заметили на Каннском фестивале в наряде за 2 миллиона рублей

Сегодня, 09:23

Александр Домогаров рассказал, что покинул театр Моссовета из-за творческих разногласий

Сегодня, 09:23

С концерта актера-иноагента Смольянинова в Риге уходили зрители

Сегодня, 08:58

Новости партнеров
2023
ru-RU