Кушанашвили высказался о внешности Бабкиной и Распутиной: «Я видел ее до пластики»

Отар Кушанашвили в программы Басты «Вопрос ребром» заявил, что он ничего не боится, шутя о внешности Маши Распутиной и Надежды Бабкиной. Он отметил, что шутит только о живых коллегах, никогда не затрагивая мертвых. Кушанашвили привел в пример Никиту Кологривого, который отзывался негативно об Александре Абдулове и Иннокентии Смоктуновском, что, по мнению шоумена, совсем недопустимо.

Кушанашвили часто импровизирует и иногда говорит лишнее

В шоу «Каково?!» Кушанашвили часто импровизирует и иногда говорит лишнее. Он признал, что чувствует муки совести за свои слова, особенно за критику певца Валерия Леонтьева.

Вспоминая композицию «Я позабыл твое лицо» Леонтьева, Отар восхищался его вокалом, подчеркивая, что певцу не нужны эксцентричные наряды на выступлениях, ведь его мастерство само по себе выдающееся, а такие артисты не заслуживают негативных высказываний.