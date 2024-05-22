Кристина Асмус сменила прическу: подстриглась «под мальчика»

36-летняя российская актриса Кристина Асмус неожиданно решила сменить прическу, сообщает The Voice.

Звезда сериала «Интерны» в своих социальных сетях поделилась снимком, на котором предстала перед своими фанатами с ультракороткой прической «под мальчика».

Источник фото: @asmuskristina

Как сообщил стилист Ровалс, данное решение Кристина приняла, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«Такое чувство, что она дома напилась и подстриглась сама. Там не видно линий, не видно градуировки. Просто девочка из пионерлагеря сбежала», — отметил стилист в беседе с журналистами.

Асмус также прокомментировала свое преображение и призналась, что коротко подстричься ей пришлось из-за того, что после осветления и окрашивания ее волосы сильно испортились.