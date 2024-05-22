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Рэпер ST заявил, что купил черешню за 1 миллион рублей

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Рэпер ST заявил, что купил черешню за 1 миллион рублей
Знаменитости
Источник фото: @st_stoizsta

Рэпер ST (натоящее имя Александр Степанов) заявил, что купил черешню за миллион рублей, сообщает телеграм-канал «Звездач». 21 мая 2024 года артист снимал видеоклип на песню «Минутами», где использовалась черешня. Оставшиеся после съемок ягоды рэпер забрал себе, пошутив, что он купил черешню за миллион, потраченный на этот клип.

Музыканту важно было получить отзывы о творчестве

Ранее ST выступил для бойцов Росгвардии в ЛНР. 9 февраля он выпустил песню «Дай ему сил». Музыкант отметил, что ему важно было получить отзывы о его творчестве, а военнослужащие высоко оценили его песни. ST рад, что его концерт на передовой был камерным.

Кроме того, в ходе поездки в Донбасс он написал новую песню, которую изначально не планировал выпускать, но после вопросов военнослужащих исполнитель решил сделать релиз.

Информационное агентство «Informing»

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