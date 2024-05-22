Выступление Инстасамки 1 июня в Кремлевском дворце отменили

Имя Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) вычеркнули из списка тех артистов, которые должны были выступить 1 июня 2024 года в Кремлевском дворце на концерте, посвященном Дню защиты детей. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал Mash.

В последний момент Инстасамку исключили из программы

Один из организаторов пригласил певицу на благотворительное мегашоу. Она согласилась. Однако в последний момент ее исключили из программы. В списке участников остались Лариса Долина, Дима Билан, Валя Карнавал, Нилетто и другие.

Команде Инстасамки при этом не сообщили об отмене выступления, поэтому она отказала двум заказчикам частных мероприятий на сумму 12 млн рублей.