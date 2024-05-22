Актер Панин поцеловал Вайкуле на фестивале в Лос-Анджелесе

Алексей Панин появился на фестивале русскоязычной музыки в Лос-Анджелесе, как сообщает телеграм-канал «Хуже и не скажешь». Во время выступления Лаймы Вайкуле он вышел на сцену, положил перед ней букет цветов, поцеловал в щеку. Знаменитости немного поговорили, после чего артист вернулся к зрителям.

В октябре минувшего года скандальный российский актер переехал из Испании в Америку вместе с дочерью, поселившись в Сан-Франциско с планами переехать в Лос-Анджелес. В ноябре Панин опубликовал фото с американским паспортом на фоне украинского флага.

В феврале московский суд заочно арестовал актера

В августе 2023 года прокуратуре Москвы было поручено проверить Алексея на наличие оснований для привлечения его к уголовной ответственности по ряду статей, включая публичные призывы к террористической деятельности или пропаганду терроризма. В феврале московский суд заочно арестовал актера.