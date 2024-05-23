Телеведущая Ивлеева полностью изменила свой имидж — поклонники ее не узнали

Телеведущая Анастасия Ивлеева порадовала подписчиков в Телеграм-канале, представив новую прическу. Знаменитость изменила имидж. Она покрасила волосы в темный цвет и сделала короткую стрижку.

В подписи к фото Настя написала:

«Упс».

Источник фото: @_agentgirl_

Поклонники теледивы были в восторге. Они радовались ее возвращению в социальные сети и активно обсуждали кардинальные изменения во внешности.

Ивлеева давно известна своими экспериментами со внешностью. Она не боится радикальных изменений. Новая прическа знаменитости вызвала живой отклик со стороны публики. Кроме того, многие выразили поддержку ведущей после громкого скандала, связанного с голой вечеринкой.