Ольга Серябкина снялась на камеру в прозрачном платье и бюстгальтере

Ольга Серябкина, экс-участница группы «Серебро», привлекла внимание своими откровенными нарядами. В социальных сетях появились новые видео, где певица позирует в прозрачном черном макси-платье, а ткже кружевном бюстгальтере, дополнив образ стрингами с заниженной талией и мюлями на каблуке.

Источник фото: @seryabkina

На другом видео 39-летняя артистка предстала в мини-юбке и бра, сочетая их с удлиненными брюками и спортивными штанами. Образ она дополнила черным жакетом с серебристыми цепями и стразами. Певица сделала красный маникюр.

К тому же, Ольга подчеркнула губы темной помадой, добавив яркости своему стилю.

Источник фото: @seryabkina