Певец Лоза: Пугачева проигрывает певице Долиной в вокальном мастерстве

Музыкант Юрий Лоза в интервью для портала Телепрограмма заявил, что он не собирается слушать новый трек Аллы Пугачевой, считая, что вокально она проигрывает своей коллеге, певице Ларисе Долиной.

По мнению артиста, это связано с тем, что Примадонна перестала работать с такими авторами, как Раймонд Паулс, Александр Зацепин, Илья Резник, Леонид Дербенев.

Пугачева больше не может исполнять старые песни, как 30-40 лет назад

Лоза отмечает, что Алла Борисовна больше не может исполнять старые песни, как 30-40 лет назад, в отличие от коллег-ровесников, которые все еще сохраняют вокальные данные. Долина, по его словам, по-прежнему исполняет композиции в исходных тональностях, сохраняя прекрасную вокальную форму.