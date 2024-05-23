Балерина Анастасия Волочкова сделала заявление о Пугачевой — восхитилась певицей

Анастасия Волочкова заявила, что песни Аллы Пугачевой наполнены глубоким смыслом. Балерина отметила, что считает ее легендой.

В интервью для издания Teleprogramma.pro Волочкова выразила восхищение творчеством 75-летней Примадонны, отметив, что каждая ее песня трогает ее душу. Артистка также подчеркнула, что она гордится жить в одну эпоху с Аллой Борисвной.

Анастасия назвала Пугачеву легендой

Кроме того, Анастасия назвала Пугачеву легендой и отметила, что она имеет полное право делать все, что захочет.

Напомним, что недавно Алла Пугачева выпустила новый видеоклип на песню «Ложный стыд». Она разместила композицию на своем Ютуб-канале.