Расставшийся с Люсей Чеботиной певец Киселев вышел в свет с Mia Boyka

Юрий Киселев и Mia Boyka впервые появились вместе на публике. Они вышли в свет после расставания предпринимателя с Люсей Чеботиной, посетив Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV.

На красной дорожке Мия блистала в роскошном белом платье с открытыми плечами и разрезами на животе. Юрий выбрал рваные светлые джинсы и пиджак.

Статус отношений Юрия и Мии остается нераскрытым

Статус их отношений остается нераскрытым. Поклонники подозревают, что их связывают не только рабочие отношения.

На сцене Юрий Киселев и Mia исполнили совместный трек «Не перестану верить в любовь», сопровождаемый увлекательным акробатическим номером профессиональных танцоров.