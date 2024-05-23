42-летняя исполнительница Бритни Спирс снялась полностью обнаженной на пляже

Бритни Спирс продолжает шокировать публику странными видео. Она публикует их в социальных сетях.

Недавно 42-летняя певица исполнила пугающие танцы с ножами, а теперь продемонстрировала отличную физическую форму.

Будучи полностью обнаженной, певица плескалась на мелководье

Певица записала видео на морском берегу. Она, будучи полностью обнаженной, плескалась на мелководье, совершая при этом странные движения с приподнятием бедер, издающие «булькающий» звук.

Бритни призналась в желании пройти курс инъекций для увеличения объема ягодиц, пишет МК.

Позже Спирс переопубликовала пост с лаконичным комментарием: «Привет моей заднице!».